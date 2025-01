Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.21 Rusi: Odbili smo napad na Moskvo

Sobjanin je na Telegramu zapisal, da so enote zračne obrambe jugovzhodno od prestolnice v okrožjih Kolomna in Ramenskoje odbile skupino brezpilotnih letal. "Na kraju, kamor so padli drobci, ni škode ali žrtev. Posebne ekipe za nujno pomoč so na kraju dogodka," je Sobjanin zapisal v aplikaciji za sporočanje.

Še dve brezpilotni letali, ki sta bili prav tako namenjeni proti Moskvi, sta bili sestreljeni v okrožju Podolsk, južno od prestolnice, eno pa je bilo sestreljeno v okrožju Troitsk, jugozahodno od prestolnice. Specializirane ekipe za nujno pomoč so poslali na vse lokacije, je dodal Sobjanin.

Ruske tiskovne agencije so po poročanju zvezne agencije za letalstvo Rosaviatsia sporočile, da sta dve moskovski letališči, Vnukovo in Domodedovo, za nekaj časa prekinili vse polete.

Rusko obrambno ministrstvo je pred tem sporočilo, da je v četrtek pozno zvečer v treh urah uničilo 49 ukrajinskih brezpilotnih letal, večina jih je bila nad regijo Kursk blizu ukrajinske meje. 37 jih je bilo uničenih v regiji Kursk, preostali pa nad obmejnimi regijami Brjansk in Belgorod ter polotokom Krim.

Po družbenih omrežjih se širijo slike gostega črnega dima in ogromnega požara iz ruskega mesta Rjazan na zahodu države, oddaljenega približno dvesto kilometrov od Moskve. Vse kaže nato, da so nekateri ukrajinski napadi brezpilotnih letal zadeli rafinerijo nafte Rosneft.

Vodja ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam Sveta za nacionalno varnost in obrambo Andrej Kovalenko je medtem povedal, da je rafinerija nafte Rjazan eden ključnih objektov v ruski naftni industriji.

Video prikazuje požar, ki se dviga nad rafinerijo, ljudje v bližini pa bežijo.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN