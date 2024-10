Rusi izvedli 114 napadov: v Odesi umrle štiri osebe

Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na vzhodu Ukrajine, samo v četrtek so izvedle 114 napadov, je sporočil ukrajinski generalštab. V napadu na Ukrajinsko regijo Odesa so bile ubite štiri osebe, med njimi tudi najstnica, še deset je bilo ranjenih.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



9.65 V ruskem raketnem napadu na Odeso več smrtnih žrtev

Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na vzhodu Ukrajine, samo v četrtek so izvedle 114 napadov, je sporočil ukrajinski generalštab. "Samo na delu fronte pri Limanu in železniškem vozlišču v regiji Doneck so zabeležili 30 napadov. Tarče so bili tudi deli pri Pokrovskem in Kurahovem," so zapisali.

Številk, ki jih navaja ukrajinska vojska, ni mogoče natančno preveriti. Ukrajinski blog DeepState, neuradno povezan z vojsko, je sinoči poročal, da je ruska vojska zavzela štiri manjša naselja na vzhodni fronti.

Ruska protizračna obramba pa je prestregla 92 ukrajinskih brezpilotnih letal, je včeraj sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Prizadeta je bila predvsem Adigeja na severnem Kavkazu.

V ruskem raketnem napadu na južno ukrajinsko regijo Odesa so bile ponoči ubite štiri osebe, med njimi tudi najstnica, še deset je bilo ranjenih, je danes sporočil guverner regije Oleg Kiper. V napadu je bila uničena tudi dvonadstropna stavba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sovražnik je z balističnimi raketami napadel regijo Odesa. Ubiti so bili štirje ljudje, med njimi najstnica," je na družbenih omrežjih zapisal Kiper ter dodal, da je bilo v napadu ranjenih še deset ljudi in uničena dvonadstropna stavba.

Na videoposnetkih s prizorišča napada je bilo videti reševalce, ki med ruševinami iščejo žrtve napada, še poroča AFP.

Ruska vojska je od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 izvedla že več napadov na regijo Odesa. Tarče so bile najpogosteje tovorne ladje in skladišča žita. Nazadnje so ruske sile Odeso napadle v sredo, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi.