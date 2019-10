Rohani po napadu na iranski tanker grozi s posledicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranski predsednik Hasan Rohani je v nedeljo po dveh raketnih napadih na iranski tanker v Rdečem morju zagrozil s posledicami, ni pa navedel, proti komu je uperil svojo grožnjo. V Teheranu sicer krivdo za napad valijo na Riad, danes so objavili tudi fotografije tankerja, na katerih je videti dve veliki luknji.

Tanker Sabiti sta po trditvah Irana v petek v Rdečem morju blizu savdskega pristanišča Džeda zadeli dve raketi. Gre za prvo iransko tarčo v Perzijskem zalivu, kjer se sicer v zadnjem času vrstijo napadi na ladje, krivdo zanje pa ZDA valijo na Teheran.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Zaradi napada je iz tankerja v Rdeče morje izteklo nekaj nafte, je sporočil lastnik ladje, Iranska narodna družba za tankerje. To so nato obvladali, tanker pa se je začel počasi pomikati nazaj v vode Perzijskega zaliva in proti Iranu. V napadu ni bil nihče ranjen.

Lastnik ladje je sicer - v nasprotju s siceršnjimi signali Teherana - zanikal, da bi raketi na tanker prileteli s savdskih tal. Iranski predsednik je v zvezi z napadom v nedeljo izjavil, "da bi bilo absolutno narobe domnevati, da bodo takšna dejanja, ki ogrožajo varnost v regiji, ostala brez odgovora". Podrobneje svojih besed ni pojasnil.