Rim zavit v dim: požar na odlagališču odpadkov

Požar na smetišču Salario na severovzhodu Rima je izbruhnil zgodaj zjutraj okoli 4. ure in se razširil na dva tisoč kvadratnih metrih površine. Italijanski gasilci so ob 11.45 na družbenem omrežju Twitter zapisali, da je požar pod nadzorom, pričakujejo pa še "dolgotrajno operacijo", preden jim ga bo uspelo pogasiti.

Po poročanju medijev naj bi zagoreli plastični odpadki, zato se po mestu vije jedek smrad. Črn dim je videti z razdalje več kilometrov.

Zaradi požara so zaprli vrtec blizu centra za ravnanje z odpadki, razmišljajo tudi o zaprtju šol v krogu 500 metrov od smetišča. Oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih, naj ne odpirajo oken in ne jedo sadja in zelenjave z bližine odlagališča.

Mestne oblasti so zaradi požara sklicale izredno srečanje z italijansko službo civilne zaščite in agencijo za varovanje okolja ter sporočile, da redno izvajajo meritve kakovosti zraka v prestolnici.

