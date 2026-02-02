Mreže, ki so jih nekoč uporabljali za zaščito tulipanov na Nizozemskem, zdaj ščitijo ukrajinske vojake in civiliste pred ruskimi droni. Enako velja za ribiške mreže, ki preprečujejo, da bi ruski droni zadeli svoje cilje.

Ukrajinski vojaki so ribiške mreže in mreže za zaščito tulipanov najprej uporabljali za kamuflažo, zdaj pa jih uporabljajo tudi za zaščito civilistov in infrastrukture pred napadi ruskih dronov. Z njimi pokrivajo dvorišča bolnišnic, skladišča in ceste, kjer se pogosto zadržujejo civilisti.

Ukrajinski vojaki nad ceste razprejo ribiške mreže in s tem ustvarijo mrežni pokrov. Foto: Profimedia "Trenutno potekajo dela za zaščito cest. Na desetine kilometrov poti je že zaščitenih z mrežami," je za CNN povedal namestnik načelnika vojaške uprave Herson Oleksandr Tolokonikov. Tudi zaradi uporabe zaščitnih mrež ukrajinski vojski uspeva uničiti med 80 in 95 odstotkov dronov, ki jih Rusi izstrelijo nad območje Ukrajine.

This is why frontline towns and cities in Ukraine cover roads with nets.



This is a russian lancet drone stuck in one of those nets. It very likely saved someone’s life. pic.twitter.com/SzUedvnmoC — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 29, 2026

Mreže Ukrajini dobavljajo različne prostovoljne organizacije. Eno največjih Life Guardians vodi Klaas Pot na Nizozemskem. Njegova ekipa je v Ukrajino poslala več kot osem tisoč ton mrež, kar je približno polovica vseh prejetih mrež. Najprej jih je Pot dobavljal za kamuflažo ukrajinskih vojakov, a kot sam pravi, je vedel, da imajo mreže večji potencial.

"Cesta med Hersonom in Nikolajevim je še posebej nevarna. Vem, da so tam naredili cesto življenja," je dejal Pot in dodal, da je del ceste zaščiten z mrežami, ki jih je zbrala njegova ekipa.

Mreže za tulipane so narejene iz polietilena, zaradi česar so lahke in trpežne. Običajno z njimi pokrivajo čebulice tulipanov v zemlji, Ukrajinci pa jih uporabljajo za zaščito pred manjšimi droni. Ribiške mreže so močnejše, zato jih uporabljajo tudi za obrambo ukrajinske energetske infrastrukture, ki je skoraj vsak dan tarča ruskih dronov.

Foto: Profimedia Ribiške mreže za Ukrajino zbirajo tudi na Švedskem in Norveškem. V Veliki Britaniji je skupina Picks For Peace med svoje redne konvoje pomoči v Ukrajino vključila ribiške mreže iz škotskih pristanišč.

Med obiskom Francije se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalil skupini francoskih ribičev, ki prav tako zbirajo mreže za ukrajinsko vojsko. "Vi ste ljudje z velikim srcem. Mislim, da si niti predstavljati ne morete, koliko življenj je bilo rešenih zaradi vaše pomoči," je dejal Zelenski.

Ukrajinska vojska si še posebej želi več zalog debelejših ribiških mrež. "Fantje so vanje ujeli večje ruske brezpilotne letalnike Lancet," je povedal Jurij Andrusenko iz vojaške enote za protiletalsko obrambo. Lancet lahko nosi od dva do tri kilograme eksploziva in med napadom doseže hitrost do 150 kilometrov na uro. "Ribiška mreža ga bo zadržala, preprosto ga ustavi," je za CNN povedal Andrusenko.

"Vsi naši partnerji imajo enako motivacijo, in sicer pomagati Ukrajini in stati na pravi strani zgodovine," je dodal Andrusenko.