Nova Zelandija: reševalci še niso našli trupel pogrešanih #video

Policija je kljub opozorilom vulkanologov, da so se možnosti za nov obsežen izbruh vulkana v prihodnjih 24 urah povečale na od 50 do 60 odstotkov, odobrila načrt reševalcev, da se na otok napotijo v petek.

Pogrešane bodo iskali s pomočjo dronov

"Dokončujemo načrt, da jutri zjutraj z Belega otoka odpeljemo trupla," je dejal namestnik načelnika policije John Tims. Dodal je, da so družine žrtev že seznanili z načrti. S pomočjo posnetkov dronov in pričanjem pilotov helikopterjev, ki so nad otok poleteli takoj po izbruhu, oblasti domnevajo, kje bi bili lahko posmrtni ostanki nekaterih pogrešanih.

Foto: Reuters

Izbruh je po uradnih podatkih zahteval osem žrtev, dve osebi sta namreč v ponedeljek podlegli poškodbam. Osem oseb je pogrešanih, zanje pa domnevajo, da so mrtve.

Enaindvajset poškodovanih je v štirih bolnišnicah na oddelkih za opekline, od tega jih je 16 v kritičnem stanju. V zadnjih 24 urah so s štirimi poleti v Avstralijo prepeljali sedem avstralskih bolnikov. Šest bolnikov iz Avstralije bodo v domovino prepeljali v prihodnjih 24 urah.

Otok odkril Thomas Cook

Vulkan je sicer v zadnjih letih večkrat izbruhnil, nazadnje leta 2016. V takratnem izbruhu ni bil nihče poškodovan. Vulkan vsako leto obišče okoli deset tisoč ljudi. Beli otok je leta 1769 odkril angleški raziskovalec James Cook, ki ga je tudi poimenoval. Razlog za takšno poimenovanje je, ker je bilo videti, da je Beli otok stalno ovit v oblak bele pare in dima.