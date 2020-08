Republikanci potrdili ponovno predsedniško nominacijo Donaldu Trumpu

Po demokratih, ki so prejšnji teden prepričevali Američane, zakaj je Trump najslabši predsednik v zgodovini ZDA in naj namesto njega volijo njihovega kandidata Josepha Bidna, so zdaj na vrsti republikanci. Američane bodo do četrtka prepričevali, da je Trump najboljši predsednik v zgodovini ZDA, Biden pa da bo državo pahnil v levičarsko-anarhistično brezno, poroča STA.

Obe stranki letošnje volitve predstavljata kot odločilne in da imajo usodni pomen za prihodnost države.

Večino konvencije bodo izvedli na daljavo

Foto: Reuters Republikanska konvencija tehnično poteka v Charlottu, kamor danes potuje tudi Trump, večinoma pa bo tako kot demokratska zaradi pandemije koronavirusa izvedena na daljavo po internetu, poroča STA.

Demokrati so sicer Bidna na konvenciji v Milwaukeeju nominirali na daljavo, republikanci pa s fizično prisotnostjo delegatov v Severni Karolini.

Trump bo imel svoj glavni govor v četrtek izpred Bele hiše. V torek se bo od tam oglasila prva dama Melania Trump, podpredsednik ZDA Mike Pence pa bo nastopil v sredo iz Marylanda.

Vodja ameriške pošte poziva volivce, naj pravočasno oddajo glasovnice

Vodja ameriške pošte Louis DeJoy je na zaslišanju v predstavniškem domu kongresa danes priznal, da pred volitvami 3. novembra pričakuje povečano število pošiljk. Volivce, ki nameravajo voliti po pošti, je pozval, naj zaprosijo za glasovnice najmanj 15 dni pred volitvami, da jih bodo lahko pravočasno prejeli, izpolnili in poslali, poroča STA.