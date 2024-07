Redki posnetki znotraj ruskega tanka želve #video

V vojni v Ukrajini so postali brezpilotni letalniki strah in trepet za vojake obeh strani. Še zlasti lahka tarča so postali tanki in bojna oklepna vozila. Ruska vojska je zato začela improvizirati in obdajati tanke z različnimi dodatnimi kovinskimi lupinami, da bi preprečili ukrajinskim letalnikom preboj tankovskega oklepa. Tako opremljenih tankov se je oprijelo ime tanki želva. Na zgornjem videoposnetku vidimo takšen tank. Kamera je postavljena znotraj dodatne kovinske lupine.