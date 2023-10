Razmere so neopisljive: Odstranjujejo dele trupel, operirajo na hodnikih brez anestezije. #vŽivo

Razmere po smrtonosni eksploziji v bolnišnici v Gazi so brez primere in neopisljive, je dejal Ashraf Al-Qudra , tiskovni predstavnik palestinskega ministrstva za zdravje. Reševalne ekipe še vedno odstranjujejo dele trupel, operacije izvajajo na tleh in hodnikih, nekatere brez anestezije. Večina žrtev so ženske in otroci.

6.52 Varnostni svet ZN danes o napadu na bolnišnico v Gazi

6.25 Ministrstvo za zdravje: Posledice v bolnišnici Gaze so neopisljive

6.06 Ameriški predsednik Biden danes v Izraelu

6.03 MZEZ izrazilo zgroženost zaradi civilnih žrtev v Gazi

6.01 Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pripravah na vrh EU

Varnostni svet ZN bo danes popoldne na izrednem zasedanju, ki sta ga po napadu na bolnišnico v Gazi uradno zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati, razpravljal o spopadih med Izraelom in Hamasom. Potekalo naj bi tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije, ki se osredotoča na zahtevo po humanitarnem dostopu do Gaze.

Zasedanje Varnostnega sveta o Bližnjem vzhodu je na urniku ob 16. uri po srednjeevropskem času, brazilski predlog resolucije pa naj bi imel po navedbah diplomatskih virov več možnosti za uspeh, potem ko je bil v ponedeljek poražen ruski, ki ni obsojal napadov Hamasa na Izrael.

Brazilski predlog napade pripadnikov Hamasa, ki so zahtevali 1400 izraelskih življenj, obsoja, osredotoča pa se na zahteve po neoviranem humanitarnem dostopu do Gaze, ki jo je Izrael blokiral in silovito bombardira.

Predlog resolucije med drugim tudi poziva Izrael, naj prekliče poziv palestinskim civilistom, da se umaknejo s severnega dela Gaze na jug. Poziva tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

Razmere po smrtonosni eksploziji v bolnišnici v Gazi so brez primere in neopisljive, je dejal Ashraf Al-Qudra, tiskovni predstavnik palestinskega ministrstva za zdravje. Dejal je, da je eksplozija ubila na stotine ljudi, reševalne ekipe pa še vedno odstranjujejo dele trupel. Večina žrtev je žensk in otrok.

Opozoril je tudi, da število žrtev in poškodovanih presega zmožnosti zdravniških ekip in reševalcev.

"Zdravniki so izvajali operacije na tleh in na hodnikih, nekatere med njimi brez anestezije, veliko poškodovanih pa na operacijo še vedno čaka," je dejal Al-Qudra.

Opozorilo: Nekatere fotografije so zelo nazorne.

Predsednik ZDA Joe Biden bo danes obiskal Izrael in se srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Zagotovil mu bo podporo ZDA ob spopadu s Hamasom. Govoril naj bi tudi o zaščiti palestinskih civilistov v Gazi in humanitarni pomoči. Zaradi krvavega napada na bolnišnico v Gazi pa je bilo odpovedano srečanje z arabskimi voditelji v Amanu.

Visoki obisk je tudi del sporočila ZDA vsem na Bližnjem vzhodu, naj ne skušajo izkoristiti vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas za lastne cilje. Opozorilo velja predvsem za Iran in libanonsko šiitsko skupino Hezbolah, ki lahko na severu odpre drugo fronto proti Izraelu.

Obisk, ki ni brez nevarnosti za ameriškega predsednika, saj se raketni napadi Hamasa na Izrael nadaljujejo, je v torek v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken.

6.03 MZEZ izrazilo zgroženost zaradi civilnih žrtev v Gazi

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na družbenem mediju X izrazilo zgroženost nad novicami o napadu na bolnišnico v Gazi, ki je zahteval več sto civilnih žrtev, med njimi žensk in otrok.

"Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada," navaja ministrstvo in dodaja poziv za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. "Civiliste se ne sme napadati, niti uporabljati za talce ali živi ščit," je sporočilo ministrstvo.

Palestinci poročajo, da je bilo v napadu na bolnišnico v Gazi najmanj 500 smrtnih žrtev in krivijo izraelsko vojsko. Ta odgovarja, da ne napada bolnišnic in za eksplozijo krivi ponesrečeno izstrelitev rakete skupine Islamski džihad proti Izraelu.



Napad na bolnišnico je pričakovano povzročil veliko ogorčenje po svetu in zaradi tega je že odpovedano napovedano srečanje palestinskega voditelja Mahmuda Abasa, egiptovskega predsednika Abdela Fataha el Sisija in jordanskega kralja Abdulaha II z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Jordaniji.



Veleposlaniki arabskih držav so na sedežu ZN obsodili napad na bolnišnico, palestinski predstavnik Rijad Mansur pa je v njihovem imenu zanj obtožil Izrael ter zahteval ukrepanje Varnostnega sveta ZN.

6.01 Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pripravah na vrh EU

Poslanci evropskega parlamenta bodo danes s predstavniki Sveta EU in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o dogajanju v Izraelu in Gazi, v četrtek pa bodo glasovali o resoluciji na to temo. Poleg tega bodo izrazili svoja pričakovanja pred vrhom EU, ki bo potekal konec oktobra.

Evropski parlament bo danes razpravljal o dogajanju v Izraelu in Gazi, kjer so se razmere pred desetimi dnevi zaostrile po napadu palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael. Slednji se je odzval z napadi na Gazo, skupno je konflikt terjal že skoraj 4500 življenj.

Situacijo na Bližnjem vzhodu so v torek na izrednem zasedanju na daljavo obravnavali tudi voditelji držav članic EU. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad, Izrael pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu.

Za sklic zasedanja so se odločili, ker pretekli teden podana sporočila Evropske komisije niso bila v skladu s stališči držav članic, v pristojnosti katerih je zunanja politika. Po petkovem obisku v Izraelu je bila tarča kritik tudi von der Leyen, ker ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

Pričakovati je, da se bodo omenjenim kritikam pridružili tudi številni evropski poslanci in poleg izražanja podpore Izraelu pozvali tudi k spoštovanju mednarodnega prava, varovanju civilistov v Gazi, izpustitvi talcev in oskrbi Gaze s humanitarno pomočjo.