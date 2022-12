Putinovi vojaki, med katerimi so tudi alkoholiki in kriminalci, se pobijajo kar med seboj

The incident happened in a compartment of a staff carriage of a military train at Misyash station in Russia's Chelyabinsk Oblast on Dec. 23. https://t.co/fFT6HYUEto

Rusko vojaško sodišče v Magnitogorsku je za dva meseca pridržalo mobiliziranca, ki je bil obtožen storitve kaznivega dejanja nasilja nad poveljstvom v vojnem času, poroča ruski neodvisni portal Meduza.

Incident se je zgodil 23. decembra zvečer v kupeju posebnega vojaškega vlaka na postaji Misjas v regiji Čeljabinsk v Rusiji. Višji vodnik, mobiliziran v okviru delne mobilizacije, je v alkoholiziranem stanju fizično napadel svojega poveljnika, prav tako mobiliziranega višjega častnika. Poveljnik je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka.

Poleg tega poročajo, da je na začetku decembra vojak v maskirni uniformi streljal s strojnico in ranil policista. Storilec je bil pozneje identificiran kot Pavel Nikolin, eden od številnih zapornikov, ki jih je v kazenskih kolonijah po Rusiji rekrutirala zloglasna skupina plačancev Wagner.

Med urjenjem je bil ubit tudi na novo rekrutiran ruski vojak, potem ko je njegov soborec izgubil nadzor nad avtomatskim metalcem granat.

Septembra pa je ruski oboroženec streljal na prostore vojaške službe v Sibiriji, kjer je bil ranjen častnik, zadolžen za novačenje.

