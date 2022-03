Putinov prijatelj je zmotil Kitajce: velik udarec za Rusijo?

Pri Sinopec Group so si glede naložbe v Sibur, ki je sicer eno najhitreje rastočih podjetij v globalni petrokemični industriji, premislili po razkritju, da je eden od članov uprave podjetja Sibur tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Gre za oligarha Genadija Timčenka, ki je premoženje v višini skoraj 12 milijard evrov ustvaril predvsem z izvozom naftnih derivatov, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Znano je, da je Timčenko že desetletja velik prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki mu je na začetku politične poti v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja tudi tlakoval pot do kasnejšega statusa naftnega mogotca in uspešnega vlagatelja.

Kitajsko zunanje ministrstvo naj bi pred kratkim sklicalo menedžment treh največjih kitajskih energetskih podjetij - Sinopec, CNPC in CNOOC - in jim naložilo, naj preučijo odnose z Rusijo. Foto: Guliver Image

Odločitev Sinopeca je v kontekstu invazije Ukrajine najverjetneje prelomnica v kitajski zunanji politiki, kar zadeva odnose z Rusijo. Do zdaj se Kitajska do vojne v Ukrajini namreč ni želela opredeliti oziroma se je nagibala k podpori Rusiji. Med drugim so bili v Pekingu zelo kritični do gospodarskih sankcij Zahoda proti Rusiji.