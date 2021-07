Putin se z novim strateškim dokumentom upira Zahodu

"Pozahodnjenje kulture povečuje grožnjo, da bo Rusija kmalu izgubila svojo kulturno suverenost," med drugim piše v 44-stranskemu dokumentu, ki so ga objavili v soboto.

Na STA so še zapisali, da kritiki v strategiji vidijo poskus avtoritarnega paternalizma in nadaljnjega umika Rusije od vrednot zahodnih demokracij. V dokumentu med drugim večkrat ponovijo teorijo, da je model liberalne demokracije v krizi. "Osebne svoboščine se absolutizira, obstaja aktivna propaganda permisivnosti, nemoralnosti in sebičnosti, vsiljuje se kult nasilja, potrošništva in užitka, uporabo drog se legalizira in oblikuje se družba, ki zanika naravni krog življenja," piše v dokumentu.

V dokumentu trdijo, da je pritisk Zahoda na Rusijo vse večji in to bi lahko razdvojilo družbo. Opozarjajo, da Zahod izkorišča družbene in gospodarske težave Rusije, da bi tako destabiliziral družbo in radikaliziral proteste.

Strategija je kritična še do sankcij Evropske unije in ZDA, svari pa tudi pred povečano vojaško aktivnostjo, med drugim s prisotnostjo zveze Nato na meji z Rusijo. Moskva bi se zato glede na strategijo raje začela približevati Kitajski in Indiji so zaključili na STA.