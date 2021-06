Putin pred srečanjem z Bidnom zanika ruske kibernetske napade na ZDA

Na vprašanje, ali Rusija vodi kibernetsko vojno proti ZDA, je Putin v intervjuju, ki ga je danes objavila ameriška televizija NBC in ga povzemajo tuje tiskovne agencije, odgovoril: "Kje je dokaz? Postaja farsično."

"Obtoženi smo bili najrazličnejših stvari, vmešavanja v volitve, kibernetskih napadov in tako naprej (...), niti enkrat se niso potrudili, da bi predložili kakršne koli dokaze, samo neutemeljene obtožbe," je dejal Putin.

Aprila so ZDA izgnale deset ruskih diplomatov in uvedle nove sankcije kot povračilo zaradi ruskih hekerskih napadov in vmešavanja v ameriške volitve. Rusija se je na to odzvala z izgonom desetih ameriških diplomatov in uvedbo sankcij proti ZDA. Poleg tega je vlada v Moskvi izdala prepoved vstopa za visoke ameriške vladne uradnike.

Putin je v intervjuju znova predlagal sodelovanje z ZDA na področju kibernetske varnosti. V intervjuju pred srečanjem z Bidnom je tudi dejal, da je odprt za izmenjavo zapornikov z ZDA. Dejal je tudi, da z zaprtim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim ne ravnajo slabše kot z drugimi zaporniki.

Pogovori o izmenjavi zapornikov naj bi se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP osredotočili na posameznike, vključno z nekdanjim ameriškim marincem Paulom Whelanom, ki zaradi obtožb o vohunjenju v Rusiji prestaja 16-letno zaporno kazen. Še en ameriški državljan Trevor Reed je bil leta 2020 obsojen na devet let zapora, ker naj bi pijan napadel ruske policiste.

Moskva bi lahko predlagala izmenjavo v ZDA zaprtega razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Bouta ter pogodbenega pilota in domnevnega preprodajalca mamil Konstantina Jarošenka, poroča AFP.