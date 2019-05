Putin gole zabijal kot za stavo, nato telebnil na nos #video

Ruski predsednik Vladimir Putin je na tekmi legend z nekdanjimi zvezdniki lige NHL nasprotnikovo mrežo zatresel osemkrat. Prvi gol je zadel že dve minuti po sodnikovem žvižgu, njegova ekipa pa je na koncu slavila z rezultatom 14 proti 7.

Russian President Vladimir Putin scored eight goals in his annual charity game, beating everybody on the ice.



Except the red carpet...



(Please don't hack me)@7ElevenCanada #ThatsHockey pic.twitter.com/KTHeB2zYLG — Gino Reda (@GinoRedaTSN) May 10, 2019

Čeprav sta tiskovni agenciji Associated Press in Reuters poročali o osmih Putinovih zadetkih, uradni Kremelj poroča o desetih. V ekipi 66-letnega Putina je bil tudi obrambni minister Sergej Šojgu, ki je dosegel tri zadetke, pa tudi pravi hokejski legendi Vjačeslav Fetisov in Pavel Bure.

Foto: Reuters

Po končani tekmi je Putin v dresu s številko enajst oddrsal še zmagovalni krog in veselo pozdravljal gledalce na tribunah. Zaradi nepazljivosti pred seboj ni opazil rdeče preproge, kar ga je stalo padca. Poškodb po poročanju medijev ob tem ni utrpel.

Nočno hokejsko ligo so pred leti ustanovili na Putinovo pobudo. V njej sodelujejo visoki vladni uradniki, poslovneži in nekdanje hokejski zvezdniki, tekme pa običajno potekajo zvečer in jih prenaša nacionalna televizija.