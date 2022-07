Putin: Boj do zadnjega Ukrajinca #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.17 Putin: Boj do zadnjega Ukrajinca

7.58 Lavrov na srečanju G20

Če želi Zahod poraziti Rusijo na bojišču, naj le poskusi, je v ostrem nagovoru poslancem dume včeraj dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je posvaril, da se Rusija v Ukrajini šele ogreva, in dodal, da invazija na sosednjo državo predstavlja prehod v "večpolarni svet".

"Danes slišimo, da nas želijo premagati na bojišču. Kaj pa lahko rečemo glede tega? Naj le poskusijo," je še dejal in Zahodu pripisal krivdo za trenutno dogajanje v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Velikokrat smo slišali, da se želi Zahod boriti z nami do zadnjega Ukrajinca, kar pa je tragedija za ukrajinsko ljudstvo," je opozoril.

Hkrati je naznanil, da se Rusija v Ukrajini šele ogreva, in ponovil, da nikakor ne zavrača mirovnih pogajanj, a dlje kot bo trajala vojna, manjše bodo možnosti za kakršnekoli pogovore. Ob tem je zatrdil, da bo ruska vojska uresničila zadane cilje.

Na indonezijskem Baliju poteka zasedanje zunanjih ministrov skupine G20. Udeležuje se ga tudi vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov, ki pa naj bi ga že v kratkem zapustil. Indonezijska zunanja ministrica Retno Marsudi je v luči vojne v Ukrajini pozvala h končanju konfliktov, reševanju svetovne prehranske krize in krepitvi multilateralizma.

Prisotnost ruskega zunanjega ministra Lavrova je zahodne diplomate spodbudila k bojkotu večerje, ki jo je v četrtek zvečer gostila Marsudijeva. Ta je sicer v govoru ob začetku srečanja opozorila, da države zaradi vse bolj polariziranega sveta vse težje sedejo za isto mizo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zaradi trenutnih svetovnih razmer ljudje izgubljajo vero v multilateralizem in njegovo sposobnost učinkovitega odzivanja na globalne izzive," je dejala indonezijska ministrica in zbrane vprašala, ali si lahko predstavljajo prihodnji svet brez multilateralizma.

"Prepričana sem, da bodo razmere še slabše. Unilateralizem bo postal norma, močnejši bodo dobili vse," je opozorila Marsudijeva.

Medtem so z ruskega zunanjega ministrstva sporočili, da bo Lavrov predčasno zapustil srečanje G20 in se ne bo udeležil zasedanj, ki so predvidena za danes popoldne. "Lavrov ima še vedno dvostranske pogovore, po katerih bo nagovoril novinarje in odšel," je danes po navedbah dpa povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.