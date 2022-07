Genij iz Donbasa: poglejte kapitalno neumnost ruskega vojaka #video

Do zdaj je za verjetno največjo rusko nepremišljenost vojne v Ukrajini veljalo pomladno taborjenje motoriziranih bataljonov v okolici zloglasne jedrske elektrarne Černobil , ko so Rusi svoje položaje med drugim utrdili tako, da so kot krti rili po zelo radioaktivni zemlji. Zdaj se je tekmovanju v delanju neumnosti pridružil nov kandidat, ruski vojak, ki se je zaseženega ukrajinskega protiletalskega sistema znebil kar z mitraljezom ter sebe in svoje soborce oprhal z ognjenim dežjem.

Z zgornjega videoposnetka je razvidno, da je bil zaseženi ukrajinski protiletalski sistem S-300 TEL, ki velja za enega od najmogočnejših, ki so trenutno v uporabi, od ruskega mitraljezca, ko je ta sprožil, oddaljen le nekaj deset metrov.

Ali so strelec in vojaki, ki so stali v bližini − za drobec sekunde je mogoče videti tudi enega, ki so ga povsem zajeli plameni − eksplozijo preživeli oziroma odnesli celo kožo, ni znano. Sistem S-300 lahko sicer nosi štiri rakete, ki jih poganja precej vnetljivo trdno raketno gorivo − zato je vse skupaj tudi počilo po samo enem izstreljenem strelu −, vsaka raketa pa je lahko opremljena s fragmentacijsko bojno glavo, ki lahko tehta od 100 do 150 kilogramov.

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Znano ni tudi, kdaj je videoposnetek, ki je po Twitterju zaokrožil v sredo, nastal. Nekateri uporabniki so opozorili, da bi lahko šlo za posnetek starejšega datuma, ker naj bi bila okolica videti bolj zimsko.

Prav tako ni jasno, zakaj so Rusi sploh uničili sistem S-300 TEL, ki nosi ukrajinsko kamuflažo, saj bi ga lahko uporabili sami oziroma ga zasegli. Morda je bil nedelujoč, onesposobljen na daljavo ali pa mu je zmanjkalo goriva, zaradi česar so Rusi na bojišču že opuščali svoja oklepna in druga vozila ter opremo.

V drobcu sekunde po eksploziji sistema S-300 TEL je mogoče videti tudi nekaj, kar spominja na silhueto vojaka, ki v roki drži orožje. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Eden od glavnih razlogov, zakaj ima Rusija v Ukrajini velike težave z vzpostavljanjem popolne prevlade v zraku

Protiletalski sistemi S-300 TEL so od začetka vojne v Ukrajini eden od temeljev ukrajinske protizračne obrambe, saj imajo največji domet in so precej bolj uničevalni od vsega obrambnega orožja zemlja-zrak, ki ga ima trenutno na razpolago Ukrajina.

Rusija je sicer onesposobila že precej ukrajinskih sistemov S-300, zaradi česar država pri pošiljanju prošenj zaveznicam, naj jim vendarle dostavijo več orožja za klatenje ruskih balističnih raket in letalskih sil, najbolj poudarja pomembnost opreme zemlja-zrak.

Protiletalski sistem S-300 so že pred več kot štirimi desetletji zasnovali v Sovjetski zvezi. Ena njegovih največjih uporabnic je seveda Rusija, v obrambnem arzenalu pa ga ima tudi večina držav nekdanjega vzhodnega bloka. Foto: Guliver Image

Do zdaj so iz tujine po javno dostopnih informacijah prejeli en sistem S-300, ki ga je Ukrajini donirala Slovaška. Prav ta protiletalski sistem je bil aprila tudi predmet dezinformacijske vojne, saj je Rusija trdila, da je slovaško pošiljko uničila, vendar pa se je kasneje izkazalo, da to ni res.