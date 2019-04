Pulitzerjeve nagrade za poročanje o streljanju na šoli ter za preiskave Trumpa

V New Yorku so v ponedeljek podelili Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Najprestižnejšo, za javno službo, je prejel časnik z južne Floride Sun Sentinel za poročanje o množičnem streljanju na srednji šoli v Parklandu. New York Times in Wall Street Journal pa so nagradili za preiskovanje predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove družine.

Pulitzerjeve nagrade za izjemne novinarske dosežke od leta 1917 vsako leto podeljuje univerza Columbia v New Yorku. Z izjemo Pulitzerja za javno službo dobitnikom prinesejo tudi denarne nagrade.

Letos je najuglednejšo, nagrado za javno službo, prejelo uredništvo Sun Sentinela za razkrivanje napak vodstva šole in policije pred strelskim pohodom in po njem na šoli v Parklandu, v katerem je februarja lani umrlo 17 ljudi.

Po strelskem pohodu na šoli v Parklandu, v katerem je februarja lani umrlo 17 ljudi. Foto: Reuters Časnika New York Times in Wall Street Journal sta dobila nagradi za raziskovalno novinarstvo za preiskovanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove družine. New York Times je bil nagrajen za 18 mesecev preiskovanja družinskega bogastva Trumpovih, Wall Street Journal pa, ker je razkril Trumpova denarna nakazila dvema ljubicama med kampanjo pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

Reutersu nagrada za razkritje poboja muslimanske manjšine

Tiskovna agencija Reuters je dobila mednarodno Pulitzerjevo nagrado za razkritje poboja muslimanske manjšine Rohingya v Mjanmaru ter še enega za fotografsko pokrivanje karavane migrantov, ki se iz Srednje Amerike poskušajo prebiti v ZDA

Pulitzerja za sveže novice (breaking news) je dobil Pittsburgh Post Gazette za poročanje o streljanju v sinagogi v Pittsburghu oktobra lani.

Nagrada tudi za Aretho Franklin

V posebni kategoriji pa je nagrado prejel časnik Capital Gazette iz Annapolisa v zvezni državi Maryland, kjer so napadalci lani poleti ustrelili pet novinarjev. Nagrada 100 tisoč dolarjev (80 tisoč evrov) naj bi časniku pomagala, da nadaljuje delo.

Legenda soula Aretha Franklin Foto: Getty Images

Posthumno je Pulitzerjevo nagrado dobila lani preminula legenda soula Aretha Franklin za več kot 50 let bogatenja ameriške glasbe in kulture. Kanadska glasbenica Ellen Reid je bila nagrajena za svojo opero Prism, ki se ukvarja s posledicami spolnih in čustvenih zlorab.

V kategoriji leposlovje je ugledno nagrado prejel Richard Powers za roman The Overstory o devetih posameznikih, ki jih povezuje ljubezen do dreves in poskusi za ustavitev uničenja dreves.