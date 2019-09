Psi na Norveškem žrtve skrivnostne bolezni

Na Norveškem je v zadnjih tednih več deset psov zbolelo za skrivnostno boleznijo, več jih je bolezni tudi podleglo. Lastniki štirinožcev so zaradi tega globoko zaskrbljeni. Oblasti so jih pozvale, naj omejijo stike svojih ljubljenčkov z drugimi psi, prav tako pa naj jih imajo vedno na vrvici.

Simptomi neznane bolezni so krvava diareja in bruhanje ter huda utrujenost, doslej pa so se pokazali pri okoli 200 psih. Bolezni je doslej podleglo 25 štirinožcev, je danes sporočil norveški veterinarski inštitut. Gre sicer zgolj za ocene, saj Norveška nima nacionalnega registra.

Vsi so imeli hudo okužbo črevesja

Tiskovni predstavnik veterinarskega inštituta Asle Haukaas je povedal, da ni nujno, da so vsi psi zboleli za isto boleznijo. Obstaja namreč veliko bolezni, ki se pri psih kažejo z naštetimi simptomi, je dodal. Obdukcije na 10 psih so pokazale, da so imeli vsi hudo okužbo črevesja, peterica pa jih je imela nenormalno povišane vrednosti dveh bakterij, clostridium perfringens in providencia alcalifaciens.

Bolezen so za zdaj večinoma zaznali v širšem Oslu, a o nekaj primerih so poročali tudi iz drugih delov države. Na spletnih družbenih omrežjih je zaokrožilo več teorij o tem, za kaj bi lahko šlo pri skrivnostni bolezni. Omenjajo virusi, bakterije, zastrupitve s hrano ali namerne zastrupitve.

Veterinarski inštitut je medtem izključil možnost, da bi šlo za okužbo s salmonelo ali za kampilobakteriozo. Izključil je tudi možnost zastrupitve. "Pri tej bolezni je nekoliko čudno to, da je prizadela precej veliko število sicer zdravih psov, in to zelo hitro v zelo v kratkem časovnem razmiku," je komentirala uradnica z norveške agencije za varnost hrane Ann Margaret Grondahl.

Zdravstvene oblasti so lastnike psov pozvale, naj imajo pse vedno na povodcu in naj omejijo stike z drugimi psi. Številni lastniki psov ne vodijo več na javna mesta, odpovedali so tudi nekatere pasje razstave in druga pasja srečanja. Lastnike psov so oblasti tudi pozvale, naj svoje ljubljenčke že ob prvih znakih bolezni odpeljejo z veterinarju.

Za zdaj ni znakov, da bi psi lahko skrivnostno bolezen prenašali na ljudi.