Priljubljenega francoskega duhovnika Abbeja Pierra, ki je življenje posvetil boju za revne in brezdomce, je več žensk obtožilo spolnih napadov. Glede na poročilo naj bi jih leta 2007 preminuli duhovnik zagrešil med koncem 70. let preteklega stoletja in letom 2005, so danes sporočile tri organizacije, ki nadaljujejo njegovo delo.

Abbe Pierre, čigar pravo ime je bilo Henri Groues, v Franciji velja za ikono boja proti izključenosti, bil je soustanovitelj gibanja Emmaus, med drugo svetovno vojno pa član odporniškega gibanja. Umrl je leta 2007, star 94 let.

Potem ko ga je prva od njegovih domnevnih žrtev obtožila spolnega napada, je trojica z njim povezanih dobrodelnih ustanov – Emmaus International, Emmaus France ter Fundacija Abbe Pierre – naročila izdelavo neodvisnega poročila.

Za zdaj naj ne bi vložili nobene kazenske ovadbe

To je zbralo pričevanje sedmih žensk, ki so poročale o ravnanjih Abbeja Pierra, ki bi jih lahko razlagali kot spolne napade ali nadlegovanje. Med njimi je bila ena v času očitanih dejanj mladoletna, so v sporočilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, navedle skupine.

"Naše organizacije slavijo pogum oseb, ki so pričale in omogočile, da so ta dejstva prišla na dan. Verjamemo jim," so zapisali. Za zdaj naj sicer ne bi vložili nobene kazenske ovadbe.

Škofovska konferenca katoliške cerkve v Franciji je na omrežju X sporočila, da so užaloščeni in osramočeni, da je tovrstna dejanja lahko zakrivil duhovnik.

Obraz Abbeja Pierra še približno 17 let po njegovi smrti v Franciji ostaja močno prisoten na plakatih dobrodelnih organizacij in tudi na postajah podzemne železnice, kjer z njimi Francoze spodbujajo, naj bodo pozorni na revne. Pri 18. letih se je Groues odrekel dediščini in pridružil kapucinom. Pozneje je bil dejaven v odporniškem gibanju, po vojni pa je več let preživel v poslanskih klopeh. Leta 1949 je ustanovil skupnost Emmaus, ki si prizadeva pomagati odrinjenim na rob in revnim ter se je do zdaj razširila v več deset držav.