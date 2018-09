Pri sosedih so odprli prvi bordel s silikonskimi lutkami

V Italiji, natančneje v Torinu, so pred dnevi odprli prvi bordel, v katerem obiskovalci ne bodo deležni človeškega dotika, temveč silikonskega. LumiDolls Torino je namreč prvi bordel v Italiji, v katerem so spolne delavke visokotehnološke seks lutke iz silikona. Psihoterapevtka Veronika Podgoršek pravi, da so silikonske lutke tako priljubljene tudi zato, ker ne "vidijo" stvari, ki se jih posameznik morda sramuje.

Bordel, ki gostom obljublja "povsem nove izkušnje", je začel obratovati v ponedeljek, lutke pa so po besedah lastnikov rezervirane že za več tednov vnaprej, piše italijanski spletni medij Wired.

LumiDolls Torino je eden izmed peščice bordelov, ki v Evropi ponujajo seks z lutkami. Prvi LumiDolls bordel so leta 2017 odprli v Barceloni, drugi je svoja vrata odprl letos v Moskvi. Slednji je bil izjemno priljubljen pri navijačih med svetovnim prvenstvom v nogometu.

Podobne bordele v lasti drugih podjetij najdete tudi v Franciji, Nemčiji, v Belgiji, Veliki Britaniji, Avstriji in na Nizozemskem.

Bordele, ki v Evropi ponujajo seks z lutkami, najdete tudi v Španiji, Rusiji, Franciji, Belgiji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Avstriji. Foto: zajem zaslona/ LumiDolls Torino

V avstrijskem bordelu Kontakthof na Dunaju, ki sicer ponuja usluge resničnih spolnih delavk, je silikonska lutka z imenom Fanny postala tako zelo priljubljena, da so morali kupiti še eno. Za uro s Fanny, ki stane 80 evrov, računajo več kot za uro z nekaterimi resničnimi ženskami.

Seks lutke in tovrstne bordele so sicer prvič predstavili na Japonskem, kjer so izjemno priljubljeni.

Pol ure z lutko stane 80 evrov

Za pol ure z lutko bodo morali gostje odšteti 80 evrov. Z izbrano lutko lahko sami ali v družbi preživijo največ dve uri. Na torinski lokaciji je trenutno na voljo sedem ženskih in ena moška lutka. Vsaka lutka ima ime, ob kliku na izbrano lutko pa je zanjo na voljo tudi kratek opis in njene telesne mere.

Seks lutke, ki so na voljo v bordelu LumiDolls Torino. Foto: zajem zaslona/ LumiDolls Torino

Obiskovalci bordela lahko izberejo tudi položaj, v katerem jih bo lutka pričakala. "Lutke lahko zavzamejo mnogo položajev, skoraj vse tiste, ki so tudi v Kamasutri," so predstavniki podjetja povedali za Wired. Vsi tisti, ki si bodo za druženje izbrali moško lutko po imenu Alessandro, bodo njegov spolni ud lahko tudi povečali za od 13 do 18 centimetrov.

Lutka po vsaki rezervaciji prestane sanitarni ritual

Vsak gost in njegova izbrana lutka bosta dobila zasebno sobo, opremljeno s posteljo, kopalnico in televizijo za predvajanje pornofilmov. V kopalnici je spolni odnos z lutko sicer strogo prepovedan, saj lutke same ne morejo stati pokonci. Poleg tega se mora vsaka stranka strinjati z etičnim kodeksom, ki vključuje tudi obljubo, da bo z lutko lepo ravnala ter plačati 50 evrov depozita.

Alessandro je edina moška lutka v bordelu. Foto: zajem zaslona/ LumiDolls Torino

Po vsaki rezervaciji lutko odnesejo v servisno sobo, kjer prestane večurni sanitarni ritual. Metoda, s katero lutke očistijo in razkužijo, je skrivnost, ki je podjetje ne želi izdati.

Gostje, ki jim obisk bordela ni dovolj, lahko lastno lutko kupijo tudi v spletni trgovini LumiDolls. Cene lutk se gibljejo od 640 do skoraj 1.800 evrov. Vsako lahko ob dodatnem plačilu še prilagodite osebnim željam.

Spletna trgovina LumiDolls ponuja vrsto različnih lutk. Foto: zajem zaslona/ LumiDolls Torino

Medtem ko bordeli z resničnimi prostitutkami v Italiji niso legalni, pa spolno delo samo po sebi ni zločin. Zakoni se razlikujejo po regijah in od regije je odvisno, ali bo oseba, ki jo v Italiji zasačijo plačevati za seks, morala plačati tudi globo.

V italijanskem kazenskem zakoniku trenutno ni nobene klavzule, ki bi omenjala seks z lutkami.

V Kanadi imajo lutke različnih etničnih pripadnosti

Prihodnji teden se odpira tudi prvi tovrstni bordel v Severni Ameriki. V kanadskem Torontu bo 8. septembra odprtje bordela Aura Dolls, na njihovi spletni strani pa je navedeno, da želijo gostom predstaviti nove razburljive načine za potešitev potreb, brez prepovedi in omejitev, na katere bi posamezniki lahko naleteli z resničnim partnerjem. "Upamo, da boste tako lahko uživali v kakršnikoli fantaziji ali fetišu, brez sodbe ali sramu."

V bordelu bo na voljo šest silikonskih lutk različnih etničnih pripadnosti. Med njimi so Američanka Scarlett, Korejka Yuki in Kolumbijka Jazmine. Za razliko od italijanskega bordela je na spletni strani kanadskega, poleg opisa in telesnih mer, tudi starost vsake lutke. Namišljena starost lutk je od 21 do 24 let.

Klik na lutko vas odpelje do njenega opisa, namišljene starosti in mer. Foto: zajem zaslona/ Aura Dolls

Lutke so narejene iz silikona, ki jim daje realističen videz, prav tako naj bi bila njihova "koža" na dotik kot človeška. Po vsaki rezervaciji lutko razkužijo, vendar na spletni strani navajajo, da kljub temu priporočajo uporabo kondomov.

Ni potrebe, da bi otrokom razlagali, zakaj nekdo seksa z lutkami

Mestni svetnik Toronta John Filion je ogorčen, za kanadski CBC je povedal, da bo bordel, ko bo odprt, kršil lokalne predpise in ogrožal družine. Prav tako ga je zmotila lokacija, saj je na križišču, kjer živi okoli 25 tisoč ljudi z družinami, v bližini pa je več osnovnih šol.

"Veste, resnično ni potrebno, da bi ljudje, ki so na sprehodu z družino, morali svojim otrokom razlagati, zakaj nekdo seksa z lutkami." Z njim se strinjajo tudi prebivalci, saj načrtujejo peticijo za zaprtje bordela.

Kljub ogorčenju javnosti pri Aura Dolls trdijo, da ravnajo v skladu z zakonom. "V edinem zakonu, ki omenja seks lutke, je zapisano, da mora vsaka lutka dosegati določeno višino. Ne sme spominjati na otroka," je za kanadski medij The Star povedala Claire Lee, predstavnica bordela. "Poskrbeli smo, da vse lutke dosegajo ta kriterij in ne spominjajo na otroke."

Veronika Podgoršek: Lutka ne vidi stvari, ki se jih posameznik sramuje

Zakaj so silikonske lutke sploh tako zelo priljubljene? "V osnovi zagotovo zato, ker predstavljajo novost," pravi psihoterapevtka Veronika Podgoršek, ki na Siol.net v tedenski rubriki Veronika svetuje pomaga bralcem pri reševanju težav.

"Živimo v času, ko se tehnologija neprestano razvija, zasičeni smo z informacijami, vsega je veliko, stvari nas ne presenetijo tako zlahka in ljudje neprestano potrebujejo nekaj novega. Silikonske lutke prinašajo novost, nekaj drugačnega in ljudje si rečejo - poskusimo."

"Silikonske lutke prinašajo novost, nekaj drugačnega in ljudje si rečejo - poskusimo." Foto: Matej Leskovšek

Ena izmed plati je tudi ta, da se ljudem ni treba tako potruditi, lahko preizkušajo nove stvari in se ne sramujejo zaradi morebitnih "napak", ki jih imajo.

"Ko moški obiščejo bordel, ne gre le za potešitev njihovih potreb, temveč tudi želijo ugajati ženski in biti zanjo perfektni oziroma najboljši. Z lutko se lahko veliko manj trudijo, poleg tega je dobrodošlo to, da lutka ne vidi stvari, ki se jih morda sramujejo. Zagotovo pa se za razlogom, zakaj so tako priljubljene, skriva še več dejavnikov."