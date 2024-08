Pri Palermu v neurju potonila jadrnica: ena smrtna žrtev, šest pogrešanih #video

Luksuzna jadrnica, imenovana Bayesian, je potonila med 4. in 5. uro, ko je območje zajelo močno neurje. Potapljači so se prebili do jadrnice, ki je trenutno na globini približno 49 metrov. Pri iskanju pogrešanih jim pomagajo tudi plovila obalne straže in helikopterja.

Na krovu jadrnice je bilo 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi, med katerimi je bil tudi otrok, ki so ga z mamo odpeljali v otroško bolnišnico v Palermu. V bolnišnice so skupno odpeljali osem potnikov.

Potniki na ladji, ki je plula pod britansko zastavo, so bili večinoma iz Velike Britanije, na krovu pa so bili med drugim tudi Novozelandec, moški iz Šrilanke, Irec in potnika z britansko-francoskim državljanstvom.

Po navedbah prič je bila jadrnica nedaleč od pristanišča Porticello, ko se je razbesnelo močno neurje. Na jadrnici je potekala zabava, ki je trajala dolgo v noč. Domnevajo, da so bile pogrešane osebe v času nesreče v kabinah in niso mogle pravočasno oditi na varno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.