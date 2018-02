Pri nekdanjih ameriških diplomatih na Kubi odkrili možganske poškodbe

Raziskovalci univerze Pensilvanija so pri nekdanjih ameriških diplomatih na Kubi, ki so prijavljali do zdaj še vedno nepojasnjene napade z zvokom, odkrili možganske poškodbe. Te se zdijo podobne, kot jih nekdo doživi po udarcu, čeprav se to v primeru diplomatov ni zgodilo.

ZDA so lani septembra zaradi incidenta izgnale 15 kubanskih diplomatov in število lastnega osebja na veleposlaništvu v Havani skrčile za polovico. Kubanska vlada trdi, da niti najmanj ne ve, za kaj gre, v državo pa so spustili celo preiskovalce FBI. Tudi njim naj ne bi uspelo odkriti ničesar.

Poskusi z zvočnim orožjem po svetu že potekajo, uporabljajo ga celo nekatere ameriške policijske enote. Ena od teorij je, da je nekdo preizkušal podobno zadevo na Američanih. Ugiba se o Rusiji ali Kitajski.

Diplomati z glavoboli in slabim počutjem

Znanstveniki univerze Pensilvanija so se ukvarjali z 21 nekdanjimi ameriškimi uslužbenci, ki so bili na Kubi v letih 2016 in 2017 in so se pritoževali nad glavobolom, slabim počutjem po čudnih in nepojasnjenih zvokih, ki so jih slišali doma ali v hotelu. Izidi študije so objavljeni v reviji ameriškega zdravstvenega združenja (JAMA).

Od 21 jih je 18 slišalo nepojasnjen zvok, podoben brnenju, škripanju kovine ali kričanju. Nekateri so ob tem čutili tudi vibracije, podobne tistim med vožnjo ob odprtem avtomobilskem oknu. Med simptomi so vrtoglavica, boleča ušesa, slab sluh, težave s koncentracijo in branjem, občutljivost na svetlobo in nespečnost.

Kontrola z magnetno resonanco možganov ni odkrila ničesar nenormalnega, znanstveniki pa ne znajo povezati zvoka s poškodbami. Zdaj priporočajo, da ameriške diplomate pred potjo v tujino podrobno pregledajo in potem primerjajo podatke, če bi se zgodilo kaj podobnega.