Pretres na naftnem trgu: vse kaže, da gre za koordiniran napad

Epidemija novega koronavirusa hromi svetovno gospodarstvo. Med drugim močno vpliva na gibanje cen nafte in posledično na pocenitev pogonskih goriv. Cene nafte se zaradi oteženega pretoka iz dneva v dan spreminjajo, a to po mnenju strokovnjaka ni najpomembnejši razlog za drastično gibanje cen.

Mednarodna agencija za energijo pravi, da naj bi se povpraševanje po nafti letos zmanjšalo za 90 tisoč 159-litrskih sodov dnevno, po najhujšem scenariju pa za kar 730 tisoč sodov na dan. Glavni krivec za upad povpraševanja je po poročanju STA novi koronavirus, saj preprečuje pretok ljudi in blaga.

''Trenutni padec cen nafte je v prvi vrsti posledica odločitve Rusije in Savdske Arabije.'' Foto: Reuters

Padec cen posledica odločitve dveh držav

Epidemija koronavirusa pa ima po besedah Petra Mizerita, vodje službe za upravljanje s tveganji na Primorskih skladih, morda trenutno manjši negativni vpliv na ceno nafte predvsem zaradi odpovedovanja letalskih poletov in zmanjšanja tovornega prometa, kar vpliva na nižjo porabo nafte in derivatov. Daljšega dolgoročnega vpliva najbrž ne bo imela oziroma bo vpliv postopoma izzvenel, ko bodo odstranjeni tudi izredni ukrepi, povezani z zajezitvijo širjenja virusa. "Poteze Rusije in Savdske Arabije minuli konec tedna imajo na ceno nafte bistveno bolj odločilen vpliv," je dejal Mizerit.

Na povpraševanje je najbolj vplival padec na Kitajskem, ki je največja porabnica nafte. Foto: Reuters

"Trenutni padec cen nafte je v prvi vrsti posledica odločitve dveh držav večjih proizvajalk nafte, torej Rusije in Savdske Arabije, da se ne bosta držali priporočil Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) glede količinskih omejitev črpanja nafte. To sta državi sporočili v nedeljo in povzročili približno 30-odstotni padec cene na sod nafte, kar je v naslednjih dneh pripeljalo do razumljivega pretresa med delnicami podjetij proizvajalcev nafte," je povedal Mizerit.

"Domneva se, da gre za koordiniran napad na ameriško naftno industrijo." Foto: osebni arhiv

"Domneva se, da gre za koordiniran napad na ameriško naftno industrijo. ZDA so se namreč v zadnjih desetih letih prelevile iz neto uvoznika v neto izvoznika nafte, predvsem zaradi obsežnih investicij v industrijo naftnih skrilavcev. To je draga tehnologija, ki zagotavlja pozitivni denarni tok le ob visokih cenah nafte, kar jim je do sedaj delno tudi uspevalo. Pri trenutno nizkih cenah nafte pa večina teh podjetij ustvarja izgubo in je njihovo preživetje le vprašanje časa," je povedal Mizerit.

Rusi in Savdijci so bili po besedah Mizerita nezadovoljni, ker so zadnja leta s ciljem vzdrževanja visokih cen nafte čedalje bolj krčili lastno proizvodnjo, medtem pa je tržni delež pridobivala ameriška nafta. Očitno so se sedaj odločili temu narediti konec in z nizkimi cenami poskušati izriniti "drago ameriško nafto" s trga.

Savdski energetski velikan Aramco bo proizvodnjo surove nafte povečal še za skoraj en milijon 159-litrskih sodov na 13 milijonov sodov dnevno, dvig proizvodnje pa zahteva direktiva tamkajšnjega ministrstva za energetiko.

Pričakujemo lahko določen padec cen pogonskih goriv, vendar ta najbrž ne bo sorazmeren padcu cen surove nafte na surovinskih trgih. Foto: Matej Leskovšek

Pričakujemo lahko dodaten padec cen pogonskih goriv

Padec cen nafte pa je pocenil tudi pogonska goriva v Sloveniji, in sicer je zdaj za liter 95-oktanskega bencina v naslednjem 14-dnevnem obdobju na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest potrebno odšteti 1,205 evra, kar je šest centov manj kot doslej, cena za liter dizelskega goriva pa se je znižala za 5,7 centa na 1,146 evra. Bencin je tako najcenejši od sredine lanskega januarja, cena dizelskega goriva pa ni bila tako nizko že od julija 2017.

"Pričakujemo lahko določen padec cen pogonskih goriv, ki se izračunavajo po vnaprej znani formuli, vendar ta padec najbrž ne bo sorazmeren padcu cen surove nafte na surovinskih trgih, saj je treba upoštevati tudi vpliv deviznih tečajev in morebitne spremembe trošarin," je izjavil Mizerit.