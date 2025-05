Članice EU so danes dosegle dogovor o vzpostavitvi novega finančnega mehanizma Unije, v okviru katerega jim bo za skupno naročanje vojaške opreme na voljo do 150 milijard evrov posojil, je sporočilo poljsko predsedstvo Sveta EU. Podrobnosti dogovora bodo znane prihodnji teden po uradni potrditvi na zasedanju ministrov za evropske zadeve.

"Dogovor o finančnem mehanizmu SAFE. Več kot vlagamo v opremljanje svojih vojsk, bolje bomo odvračali tiste, ki nam želijo škodovati," je poljsko predsedstvo Sveta EU zapisalo na družbenem omrežju X.

SAFE je po njihovih navedbah prvi večji program EU, namenjen povečanju naložb v evropske obrambne zmogljivosti.

150 milijard evrov za evropsko obrambo: nizke obrestne mere in hitrejši postopki za skupna naročila vojaške opreme

"150 milijard evrov bo kmalu na voljo državam članicam," so poudarili. Večletna posojila iz programa bodo članicam na razpolago po nizkih obrestnih merah, so še zapisali pri poljskem predsedstvu in dodali, da program prinaša enostavnejše in hitrejše postopke za skupno naročanje obrambnih zmogljivosti.

Prednostna področja skupnega naročanja: od zračne obrambe in dronov do kibernetske varnosti in vojaške mobilnosti

Evropska komisija je predlog pravne podlage za vzpostavitev mehanizma predlagala sredi marca. Članice bodo lahko posojila izkoristile za skupno naročanje vojaške opreme na več prednostnih področjih. Glede na predlog uredbe EU so med temi sistemi zračne obrambe, droni, rakete, topništvo, zaščita ključne strukture in vojaška mobilnost.

Po navedbah virov pri EU so članice v okviru pogajanj o predlogu sedmim prvotno vključenim področjem dodale še dve. To sta pomorsko situacijsko zavedanje in kopensko bojevanje.

Sredstva za posojila namerava Bruselj pridobiti z izposojanjem denarja na kapitalskih trgih, med države članice pa jih bo razdelil glede na potrebe, ki jih bodo opredelile v nacionalnih naložbenih načrtih.

Skupno naročanje odprto tudi za države kandidatke in Združeno kraljestvo po novem varnostnem sporazumu z EU

Pri skupnem naročanju bodo lahko sodelovale tudi države kandidatke za članstvo in še nekatere tretje države, vključno z Združenim kraljestvom, ki je ta teden podpisalo obrambno-varnostni sporazum z EU.

Več podrobnosti današnjega dogovora bo znanih po uradnem sprejetju uredbe na zasedanju ministrov držav članic, pristojnih za evropske zadeve, prihodnji torek.

Posojilni mehanizem za skupno naročanje vojaške opreme je del načrta za ponovno oborožitev Evrope, ki je namenjen okrepitvi obrambnih zmogljivosti članic Unije. Te zaradi vse bolj negotovih razmer v svetu povečujejo proračunske izdatke za obrambo in varnost. Za to se je nedavno odločila tudi Slovenija, pri čemer pa po navedbah predstavnikov slovenske vlade še ni znano, ali bo izkoristila posojila EU.