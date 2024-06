Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek z 247 glasovi proti 155 potrdil predlog zakona za uvedbo sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC), če bo to preganjalo ameriške državljane ali državljane zavezniških držav, ki niso članice ICC, poročajo ameriški mediji.

Predlog zakona, ki je bil sprejet z večino republikanskih glasov in 42 demokratskimi, je posledica zahteve tožilca ICC Karima Khana, da sodišče izda nalog za aretacijo za voditelje palestinskega islamističnega gibanja Hamas in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter nekaj drugih vladnih uradnikov.

ZDA in Izrael nista člana ICC in Netanjahuju na njunih ozemljih ne grozi nič v povezavi z ICC, vendar pa bi ga morala vsaka država članica ICC v primeru izdaje naloga za aretacijo dejansko aretirati in predati sodišču.

Pobudnik predloga: Obtožba je brezpredmetna

"ICC je preseglo svoja pooblastila in postavilo nevarni presedan," je v kongresu izjavil pobudnik predloga zakonodaje, republikanec iz Teksasa Michael McCaul, ki vodi odbor za mednarodne odnose. Zagotovil je, da je obtožba na račun Izraela brezpredmetna.

Predlog uvedbe sankcij sicer predvidoma ne bo stopil v veljavo, ker ga demokratska večina v senatu niti ne namerava dati na glasovanje. Šlo je le za še en izraz podpore Izraelu med člani predstavniškega doma, poroča Politico.

Judovska demokratka s Floride Debbie Wasserman Schultz je glasovala za predlog, ker se ICC po njenem mnenju obnaša nezaslišano. Demokrat iz New Yorka Gregory Meeks pa je po drugi strani dejal, da je predlog zakona izjemno nevarna reč, saj bi ZDA potem morale uvesti sankcije proti voditeljem zavezniških držav, ki so članice ICC in bodo upoštevale odločitve sodišča.