Predsednik poljskega parlamenta zaradi zasebne uporabe vladnih letal odstopil

Marek Kuchcinski se je v ponedeljek zaradi zasebne rabe vladnih letal opravičil, a ob tem zavrnil svoj odstop s položaja predsednika poljskega parlamenta. S tem je v javnosti sprožil val nezadovoljstva, po štirih dneh pa je vendarle napovedal svoj odstop. Kot kaže, pa je bil znotraj svoje stranke Zakon in pravičnost (PiS) deležen pritiskov. Odstop je namreč napovedal po pogovoru z vodjo stranke Jaroslawom Kaczynskim, s katerim sta se sestala v sredo pozno zvečer.

Letala in helikopterje več kot stokrat zlorabil za zasebne lete

Ob napovedi odstopa je z njim pred novinarje stopil tudi Kaczynski, ki je zatrdil, da predsednik parlamenta ni kršil zakonov. "Ker pa je velik del javnosti drugačnega mnenja, lahko rečem, da je njegova odločitev dokaz stališča za našim sloganom Poslušaj Poljake, služi Poljski," je dejal Kaczynski.

Kuchcinski, ki je po ustavi drugi najvplivnejši politik v državi, je glede na dokumente, ki so jih objavili opozicija in poljski mediji, v zadnjih nekaj letih več kot stokrat uporabil vladna letala ter vojaške helikopterje in letala za zasebne lete. Na 23 poletih je z njim potovala tudi njegova družina. Kuchcinski se je v ponedeljek opravičil, a zagotovil, da je deloval v skladu z zakonom, saj je bila večina letov povezana z njegovimi službenimi obveznostmi.

Parlament bo novega predsednika izvolil v petek

Priznal je, da je njegova žena enkrat sama letala z vladnim letalom, in obljubil, da bo v zameno za stroške leta namenil 28 tisoč zlotov oziroma 6.500 evrov za modernizacijo vojske. Pred tem je že dejal, da je podaril 15 tisoč zlotov oziroma slabih 3.500 evrov dobrodelni ustanovi, da bi se tako odkupil za lete, na katere je s seboj vzel tudi družinske člane.

Liberalna opozicija ga je kljub temu pozvala k odstopu. Večina letov je bila namreč po njihovih informacijah opravljena med koncem tedna, in sicer iz Varšave v regijo Rzeszow, od koder je Kuchcinski doma.

Iz parlamenta so že sporočili, da bodo novega predsednika izvolili v petek. Na Poljskem bodo 13. oktobra potekale parlamentarne volitve, na katerih bo glede na ankete najverjetneje spet slavila vladajoča stranka PiS, ki državo vodi od leta 2015.