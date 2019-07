Morawiecki: Poljska za evropskega komisarja predlaga predsednikovega svetovalca

Von der Leynova je danes na obisku na Poljskem, ki je s trenutno Evropsko komisijo v sporu glede sprejema migrantov in načel pravne države.

Pred pogovori je dejala, da bo s poljskimi sogovorniki načela tudi sporne teme, kot so migracije in pravna država, a na spoštljiv način. "Mislim, da je pomembno, da se poslušamo in drug drugega spoštujemo ter pri tem ne pozabimo, zakaj smo v EU," je dejala.

Bo nova komisija do Varšave bolj prizanesljiva?

Poslanci poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost so na glasovanju v Evropskem parlamentu sredi julija podprli von der Leynovo in njihova podpora naj bi bila odločilna za to, da je dobila dovolj glasov. Nekateri zato ocenjujejo, da bo nova komisija do Varšave bolj prizanesljiva kot sedanja, ki je proti njej sprožila postopek zaradi oviranja pravosodja.

Morawiecki je danes izrazil optimizem glede sodelovanja z von der Leynovo. Dejal je, da verjame, da jim bo v prihodnjih letih skupaj uspelo zgraditi Evropo kompromisov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska je po Franciji druga država, ki jo je von der Leynova obiskala od potrditve v Evropskem parlamentu. Prihodnji teden bo obiskala Hrvaško.