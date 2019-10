Predčasne volitve v Severni Makedoniji 12. aprila prihodnje leto

Izbiro datuma je Zaev po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA pojasnil z besedami, da je ta teden dni pred pravoslavno veliko nočjo in dva tedna pred začetkom muslimanskega postnega meseca ramazana. Začasno vlado, ki bo opravljala tekoče posle, bodo v najjužnejši nekdanji jugoslovanski republiki imenovali 3. januarja.

Makedonski premier je predčasne volitve parlamentarnim strankam predlagal v soboto, potem ko voditelji držav in vlad EU ta teden niso sprejeli dogovora o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo za članstvo v EU.

"Predlagam čimprejšnjo izvedbo predčasnih volitev, na katerih se boste vi, državljani, odločili za pot, ki jo bomo ubrali," je dejal v televizijskem nagovoru.

Zaev je prepričan, da je njegova država "žrtev zgodovinske napake EU". "Mi smo naše obveznosti izpolnili. Na področju reform, sporov s sosedi in ostalo. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči," je dejal.

Pendarovski: Severna Makedonija je del Evrope in si zasluži polnopravno članstvo

Makedonski predsednik Stevo Pendarovski je po današnjem srečanju parlamentarnih poslanskih skupin po poročanju MIA povedal, da so se te vse strinjale, da je Severna Makedonija del Evrope in si ne zasluži nič manj kot polnopravno članstvo v EU.

Severna Makedonija in Albanija na vrhu EU v četrtek in petek v Bruslju nista dočakali zelene luči za začetek pristopnih pogajanj, čeprav ta korak podpira velika večina članic, tudi Slovenija, in čeprav sta za to izpolnili pogoje. Zeleno luč za Severno Makedonijo je po neuradnih informacijah blokirala le Francija, za Albanijo pa poleg nje še Nizozemska in Danska.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rdečo luč za Skopje in Tirano opisal kot "hudo zgodovinsko napako". "Če želimo, da nas spoštujejo, moramo držati obljube," je poudaril. Podobno kritičen je bil slovenski premier Marjan Šarec.

Slovenija je po Šarčevih besedah jasno izrazila svoje stališče in skupaj z mnogimi opozorila na nepredvidljive posledice.