Pendarovski tudi s Šarcem in Židanom o približevanju Severne Makedonije EU in Natu

Predsednika Severne Makedonije Steva Pendarovskega sta danes sprejela premier Marjan Šarec in predsednik DZ Dejan Židan. Z obema je govoril o približevanju Severne Makedonije Evropski uniji in zvezi Nato. Šarec in Židan sta izrekla podporo Skopju na njegovi evroatlanstki poti.