Požar na newyorškem letališču JFK poškodoval več ljudi

Na newyorškem letališču John F. Kennedy (JFK) je danes zjutraj izbruhnil požar na tekočih stopnicah, v katerem je bilo poškodovanih najmanj devet ljudi, nihče pa ni smrtno ogrožen, poročajo lokalni mediji. Zaradi požara so evakuirali številne potnike, prišlo pa je tudi do zamud v letalskem prometu. Policija vzrok požara še proučuje.

Gasilci so zjutraj dobili obvestilo, da se na terminalu 8 kadi, in so ga nemudoma evakuirali, poroča televizija ABC. Zaradi poškodb, ki niso bile smrtno nevarne, so štiri osebe odpeljali v bolnišnico, preostale pa so oskrbeli na kraju nesreče.

Požar je povzročil nekaj zmede in zamud v letalskem prometu, okrog tisoč potnikov pa so razporedili na druge terminale, vendar pa so terminal odprli že dobro uro po incidentu.

Zaradi požara so na letališču zjutraj našteli okrog 160 zamud, ki so se pridružile številnim drugim, s katerimi se še vedno spopada družba Delta po globalnem izpadu omrežij, ki ga je povzročilo podjetje CrowdStrike z varnostno posodobitvijo operacijskega sistema Microsoft Windows.