Požar na ameriški letalonosilki poškodoval devet mornarjev

Požar, ki je v torek zjutraj izbruhnil na ameriški letalonosilki Abraham Lincoln ob obali Kalifornije pri San Diegu, je poškodoval devet mornarjev, je danes sporočila ameriška vojaška mornarica. Požar na plovilu so hitro pogasili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Požar je bil hitro identificiran in pogašen. Devet mornarjev je utrpelo lažje poškodbe in so jim nudili pomoč na ladji," je sporočila mornarica, ki pa vzroka za požar ni objavila.

V požaru na ladji ameriške mornarice Bonhomme Richard je pred dvema letoma in pol bilo poškodovanih 21 ljudi, uničeno ladjo pa so prodali za staro železo. Zanetil ga je eden od mornarjev, kot se je pozneje izkazalo, pa je šlo za nesrečo.