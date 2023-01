Potnika rešil, preden bi ga povozil premikajoči se vlak #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Purnia v Indiji je v nedeljo 1. januarja železniški uradnik rešil potnika pred padcem v vrzel med vlakom in železniško postajo. Ob posnetku, ki ga je 4. januarja objavilo indijsko ministrstvo za železnice, so zapisali, da je želel potnik vstopiti na vlak, pri tem pa mu je spodrsnilo in je padel v vrzel, medtem ko se je vlak še premikal.