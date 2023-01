Popoln preobrat: družina preživela grozljivko, voznika aretirali

Pred dnevi se je v ZDA zgodila grozljiva nesreča, ko je družina v tesli model S zapeljala prek visokega klifa. Ustavili so se približno 90 metrov pod cesto, dve odrasla in dva otroka pa so nesrečo preživeli brez hujših poškodb.

Nesreča se je zgodila v Kaliforniji pri kraju Devil’s Slide, kjer so se v preteklosti že dogajale hude nesreče. Reševalci so bili najprej osupli, da je družina v avtomobilu tako nesrečo preživela, po preiskavi policistov pa se je zgodil nepričakovan preobrat.

Policisti so namreč voznika, 41-letnega radiologa Dharmesha Patela, aretirali, saj naj bi čez klif zapeljal namenoma. Obtožili ga bodo naklepnega umora in zlorabe otrok. Patelov sin je star štiri, hči pa sedem let. Voznik je trenutno še v bolnišnici, njegovo življenje pa zaradi poškodb ni ogroženo.