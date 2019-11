Potem ko je umrlo več kot 300 Iračanov, vodstvo obljublja spremembe

Iraški predsednik Barham Salih, premier Adel Abdel Mahdi ter predsednik parlamenta Mohamed al Halbusi so danes v skupni izjavi obljubili boj proti korupciji in volilno reformo. Politične sile v državi so tudi pozvali, naj sprejmejo "pozitivne" spremembe. Večtedenski protivladni protesti v Iraku so doslej zahtevali najmanj 319 smrtnih žrtev.

"Spremembe so povezane s spremembami v vladi, ki temeljijo na učinkovitosti, ter začetku narodnega dialoga za prenovo vladajočega sistema in ustave," so še sporočili trije predsedniki po pogovorih v Bagdadu, ki se jih je udeležil tudi predsednik iraškega vrhovnega pravosodnega sveta, najvišje iraške sodne ustanove, Faek Zidan.

Vsi trije predsedniki so proteste, ki potekajo v državi, označili za "legalno reformno gibanje" in obljubili, da bodo pred roko pravice postavili tiste, ki so odgovorni za napade na protestnike.

V mesecu dni življenje izgubilo 319 Iračanov

Iraški parlamentarni odbor za človekove pravice je ob tem po poročanju iraških medijev sporočil, da je v protestih, ki so se v državi začeli v začetku oktobra, doslej umrlo 319 protestnikov in pripadnikov iraških varnostnih sil.

Uličnim protestom, ki so se jim pridružili predvsem mladi Iračani, so državo pretresli v dveh valovih. Glavnina protestov je v iraški prestolnici Bagdad in na jugu države. Protestniki so sprva zahtevali boj proti korupciji ter protestirali proti pomanjkanju delovnih mest in slabemu dostopu do elektrike ter pitne vode. Kasneje so svoje zahteve razširili še na odstop vlade, razpustitev parlamenta ter reformo političnega sistema v državi, ki je v veljavi od začetka mednarodne invazije pod vodstvom ZDA na Irak leta 2003.