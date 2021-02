Potem ko je ustavno sodišče pred več kot dvema letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, sta v DZ propadla dva poskusa ukinitve okrajev in uvedbe prednostnega glasu, saj predloga nista prejela potrebne dvotretjinske večine. Decembra lani je tako skupina poslancev SDS, SMC in DeSUS v DZ vložila predlog za spremembe meja volilnih okrajev.

Za sprejetje teh zakonskih sprememb je v nasprotju z njihovo ukinitvijo v DZ potrebna navadna večina. Na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je predlog že dobil zeleno luč, podprli so ga poslanci SDS, NSi, SMC in DeSUS, ki so poudarjali, da gre za politični kompromis.

Proti LMŠ, Levica, SAB in SNS

Proti pa so glasovali poslanci LMŠ, Levice, SAB in SNS, ki so opozarjali, da predlog ne odpravlja ugotovljene neustavnosti. Slišati je bilo tudi očitke, da predlog ni nastal v sodelovanju s stroko in da je narejen po meri SDS.

Na izredni seji bodo poslanci odločali tudi o predlogu novele zakona o volitvah v DZ, s katero poslanca narodnih skupnosti predlagata poenostavitev sistema volitev predstavnikov manjšin. Po novem bi t. i. sistem borda, ki je po splošni oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, zamenjal enokrožni večinski volilni sistem. Tudi ta predlog je prestal odločanje na matičnem odboru, kjer je dobil široko podporo.