Drugi poskus v manj kot letu dni: jim bo uspelo ukiniti volilne okraje?

Poslanci bodo na današnji izredni seji že drugič v manj kot letu dni odločali o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega prednostnega glasu na parlamentarnih volitvah. Predlog so na matičnem odboru pred tednom dni podprli poslanci iz vrst predlagateljic SAB, LMŠ, Levice in SD ter koalicijskih SMC in NSi. Za sprejetje sprememb je potrebnih 60 poslanskih glasov.