Posebni odposlanec Kim Džong Una prihaja k Trumpu

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je Kim Džong Čola v sredo zvečer gostil na večerji v zasebni rezidenci na Manhattnu. V četrtek sta govorila v hotelu, nato pa je ameriški državni sekretar izrazil upanje, da bo vrh med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom morda le 12. junija v Singapurju.

Srečanje v Singapurju še ni uradno potrjeno

Za zdaj še ni jasno, o čem se bosta oba predsednika pogovarjala in kaj bi bil lahko sklep omenjenega srečanja. Severna Koreja se jedrskemu orožju po oceni poznavalcev ne bo odpovedala, medtem ko uradni Washington zanima predvsem jedrska razorožitev komunistične države na Korejskem polotoku.

Pompeo je po pogovorih s severnokorejskim odposlancem izrazil previdni optimizem, da bo do vrha med Trumpom in Kimom na koncu prišlo, vendar tega ni bil pripravljen potrditi. Obe strani naj bi v zadnjih 72 urah dosegli napredek. Trump je na primer v četrtek zjutraj tvitnil, da so srečanja v New Yorku potekala zelo dobro in da so pogajanja v dobrih rokah.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je medtem v pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom dejal, da je zavezan k denuklearizaciji Korejskega polotoka. Izrazil je upanje, da bosta razreševanje ameriško-severnokorejskih odnosov in denuklearizacija polotoka potekala postopoma ter s konstruktivnim dialogom.

ZDA bodo poskušale Severno Korejo prepričati, da se jedrsko razoroži

Pompeo je dejal, da bi bilo tragično, če bi bil tako pomemben trenutek izgubljen. Menil je, da Severna Koreja resno razmišlja o strateškem premiku v smer, ki bi ji dovolila ohranitev kulturne dediščine in integracijo v mednarodno skupnost.

ZDA bodo Pjongjang poskušale prepričati, da je jedrsko orožje za državo varnostna grožnja in ni ključni del strategije nacionalne varnosti.