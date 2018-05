Mike Pompeo in Kim Yong-chol na večerji v New Yorku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru priprav na vrh med predsednikoma ZDA in Severne Koreje 12. junija v Singapurju sta se v sredo zvečer v New Yorku sestala državni sekretar ZDA Mike Pompeo in podpredsednik centralnega komiteja komunistične partije Severne Koreje Kim Yong-chol, ki bosta s sestanki nadaljevala še danes.