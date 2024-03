Posebna operacija: v Ukrajini aretirali domnevna ruska vohuna

Ukrajinska varnostna služba SBU je danes sporočila, da so v Kijevu in Odesi aretirali dve osebi, osumljeni, da sta ruska agenta. Moskvi naj bi posredovala informacije o lokacijah občutljivih vojaških ciljev. Oba sta obtožena sodelovanja z okupatorjem, grozi pa jima dosmrtna zaporna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kot rezultat posebne operacije sta bila v Kijevu in Odesi aretirana dva agenta ruske zvezne varnostne službe FSB," so sporočili v Kijevu.

"Zločinca sta poskušala ugotoviti lokacije ukrajinskih enot in nato okupatorju poslati ustrezne koordinate za prilagoditev ruskih zračnih napadov," so dodali v izjavi. Osumljena ruska agenta so aretirali "med dejanjem, ko sta vohunila za morebitnimi tarčami okupatorjev", je navedla SBU.

Eden od osumljencev je fotografiral termoelektrarno, očitno zato, da bi pomagal Rusiji pri napadu na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, so dodali.

Ukrajina je od začetka ruske invazije sprožila več kot 6.600 kazenskih postopkov proti posameznikom "zaradi sodelovanja ali drugih zločinov, povezanih s konfliktom", so konec lanskega leta sporočili ZN.