Pompeo posvaril pred zlonamernimi dejanji Kitajske

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je prvi visoki predstavnik ZDA na obisku na Japonskem, odkar je pretekli mesec vodenje japonske vlade prevzel Jošihide Suga. Prepričan je, da imata Tokio in Washington enaka stališča, poroča STA.

V prvi izjavi po prevzemu oblasti je Suga odprto in svobodno območje na tem delu Pacifika opisal kot temelj regionalnega miru in stabilnosti, je spomnil Pompeo. "Dodal bi samo, da je ta temelj ameriško-japonskih odnosov našim ljudem prinesel varnost in blaginjo," je poudaril Pompeo, ki se je v japonski prestolnici sestal z japonskim zunanjim ministrom Tošimicujem Motegijem.

Japonsko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo zgolj, da sta ministra govorila o razmerah v Vzhodnokitajskem morju, Južnokitajskem morju in Severni Koreji. Že pred tem se je Pompeo srečal z avstralsko zunanjo ministrico Marise Payne, s katero je govoril o "skupnih skrbeh glede kitajskih zlonamernih dejanj v regiji", so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva.

Japonska želi ohraniti vse boljše odnose s Kitajsko

Na srečanju neformalne skupine z imenom Quad v Tokiu sodelujejo zunanji ministri ZDA, Japonske, Avstralije in Indije. Washington, Tokio in New Delhi so v sporu s Kitajsko, medtem ko je Tokio v kočljivi situaciji. Hkrati želi stati ob strani zaveznikom, na drugi strani pa želi ohraniti vse boljše odnose s Kitajsko.

Kitajska je prejšnji teden članice te skupine, ki se je prvič sestala lani v New Yorku, pozvala, naj se izogibajo "zaprtim in ekskluzivnim klikam". Pozvala jih je k zavzemanju za regionalni mir, stabilnost in razvoj. Pompeo se bo danes sestal še z japonskim premierjem Sugo, zvečer pa se bo vrnil v Washington. Svojo turnejo je zaradi okužbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa z novim koronavirusom skrajšal, odpovedal je obiska v Mongoliji in Južni Koreji.