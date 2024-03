Pomemben dan za Češko, Poljsko in Madžarsko: "Včasih je treba tvegati"

Mineva natanko 25 let od pridružitve Češke, Poljske in Madžarske zvezi Nato, kar je bila prva širitev zavezništva na vzhod. Na mednarodni konferenci, posvečeni prelomni širitvi, ki danes poteka v Pragi, je tedanji predsednik ZDA Bill Clinton pred kritikami, da širitev ne upošteva interesov Rusije, sprejem novih članic branil kot pravo odločitev.

Nekdanja trojica držav vzhodnega bloka se je Natu pridružila 12. marca 1999, po več letih prizadevanj za vstop. Kot je na obletnici posvečeni konferenci v Pragi danes dejal Clinton, je "včasih treba pač tvegati - in za to so se pred 25 odločili vsi vpleteni". Menil je, da šlo za dobro investicijo.

Kritiki so sicer že takrat menili, da Nato s širitvijo ni upošteval varnostnih interesov Rusije, a kot je danes poudaril Clinton, je v obeh svojih mandatih med letoma 1993 in 2001 poskušal pritegniti Rusijo k sodelovanju, med drugim s Svetom Nato-Rusija. "Dali smo jim možnost sodelovanja," je zatrdil Clinton, ki mu je češki predsednik Petr Pavel ob tej priložnosti podelil državno odlikovanje.

Duda in Tusk bosta obletnico obeležila v Washingtonu

Poljski premier Donald Tusk in predsednik Andrzej Duda bosta obletnico danes obeležila v Washingtonu, kjer ju bo sprejel ameriški predsednik Joe Biden. Duda je na predvečer obletnice ocenil, da je bila pridružitev Natu eden največjih dosežkov v poljski novejši zgodovini, zahvaljujoč čemur je Poljska danes varna država.

Tudi on je spomnil, da je šlo za prvo širitev zavezništva na vzhod, pridružene države pa so še tik pred tem pripadale sovjetskemu interesnemu območju. Po njegovih besedah je šlo za resnični konec hladne vojne in padec železne zavese. Pred obiskom v ZDA je izpostavil tudi pomen ameriške podpore na poti pridruževanja Natu, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Obletnico sicer zaznamujejo vnovič zaostreni odnosi z Rusijo zaradi agresije nad Ukrajino, ki jo sprožila pred dvema letoma. Prav v tej luči je članstvo v Nato, ki s pridružitvijo Švedske šteje že 32 držav, za članice, ki so bile nekoč del vzhodnega bloka in pod vplivom nekdanje Sovjetske zveze, velikega pomena, še izpostavlja dpa.