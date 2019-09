Poljskim sodnikom so v boju proti reformam zadali udarec

Glede na presojo pravobranilca Evgenija Tancheva trenutno ni možno ugotoviti, ali nova ureditev disciplinskih postopkov zares vodi v omejitev neodvisnosti pravosodja na Poljskem. Na sodišču v Luxembourgu so mnenja, da so pritožbe poljskih sodnikov na novo uredbo osnovane na subjektivni bojazni, ki se še ni uresničila v disciplinskem postopku in zato ostaja hipotetična, so sporočili s Sodišča EU.

Več poljskih sodnikov je med drugim opozorilo, da ima pravosodni minister po reformi pravosodja vpliv na uvedbo in izvedbo disciplinskih postopkov proti sodnikom. Disciplinski postopek bi lahko tako postal orodje za odstranitev neljubih oseb, sodniki pa bi se lahko čutili prisiljene, da se preventivno uklonijo ukazom.

Končno odločitev v postopku morajo sicer sprejeti sodniki Sodišča EU, ki niso dolžni upoštevati mnenja generalnega pravobranilca, a pogosto sledijo njegovemu stališču.

Vladajoča poljska stranka Zakon in pravičnost (PiS) je od leta 2015 uvedla več reform pravosodja, za katere mnogi trdijo, da omejujejo neodvisnost sodstva.