Politik med videokonferenco ljubkoval prsi svoje partnerice #video

Na velikem zaslonu v parlamentu je bilo med zasedanjem mogoče videti tako trenutnega govornika kot poslance, ki so sejo spremljali od doma. Med govorom enega od poslancev na razpravi o ukrepih za zaščito pokojninskega sistema je bilo tako mogoče videti tudi 47-letnega Amerija, kako je ljubkoval prsi ženske, ki je stala ob njem, nato pa ji delno slekel majico in jo strastno poljubljal po prsih. Posnetek je na družbenih omrežjih kmalu postal viralen.

Sejo so prekinili

Sejo parlamenta je predsednik parlamenta Sergio Massa sprva prekinil, nato pa so jo preložili. "V zadnjih mesecih, odkar delamo od doma, smo imeli več incidentov, ko so poslanci zaspali ali imeli spodrsljaje, a to, kar se je zgodilo danes, je šlo čez vse meje," je poudaril Massa.

Zmedeni Ameri se je za incident skušal opravičiti, češ da je mislil, da je internetna povezava prekinjena. "Tu, v osrednjem delu države je internetna povezava zelo slaba. Moja partnerica je prišla iz kopalnice in vprašal sem jo, kako je s prsnimi vsadki, ker si je dala operirati prsi pred desetimi dnevi. Nato sem jih poljubil," je pojasnil. Parlament ga je suspendiral za pet dni, nato pa je Ameri sam podal odstopno izjavo, ki jo je parlament sprejel, piše STA.