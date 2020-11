Policija znova z nasiljem proti protestnikom v Minsku

Protestniki so se začeli zbirati predvsem v stanovanjskih naseljih Minska in se nato s tradicionalnimi belo-rdeče-belimi zastavami v kolonah odpravili proti središču mesta, poroča STA. A še preden jim je uspelo priti do središča, jih je policija veliko prijela. Podobno je bilo že tudi prejšnji dve nedelji, ko je policija prijela po okoli tisoč ljudi.

V Minsku je sicer nameščenih več sto policistov in tudi vojakov, ki jih je Lukašenkov režim uperil proti protestnikom. Oboroženi so z vodnimi topovi in drugo tehniko za zatiranje protestov. Na ulicah so številna policijska vozila.

Največje trge v mestu so ogradili z ograjo, da bi onemogočili zbiranje. Zaprtih je deset postaj metroja. Omejeno je tudi delovanje interneta, še poroča STA.

Prodemokratični protesti v Belorusiji trajajo že več kot tri mesece. Protestniško gibanje zahteva odhod Lukašenka z oblasti, pa tudi izpustitev vseh političnih zapornikov in konec policijskega nasilja nad mirnimi protestniki.

Lukašenko na drugi strani zahteve zavrača. Zatrjuje, da je 9. avgusta zmagal z 80 odstotki glasov, medtem ko opozicija meni, da je zmagala njihova kandidatka Svetlana Tihanovska. Volitev v Belorusiji ne priznava niti Evropska unija, ta je zaradi tega in zaradi represije nad protestniki uvedla sankcije proti Lukašenku in njegovim pomočnikom.