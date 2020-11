Belorusija: na protestih prijeli okoli 300 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedeljskih protestih v Belorusiji so beloruske varnostne sile prijele okoli 300 ljudi.

Na nedeljskih demonstracijah proti beloruskemu samodržcu Aleksandru Lukašenku so beloruski varnostni organi prijeli okoli 300 ljudi, je sporočilo notranje ministrstvo v Minsku. Poudarili so, da demonstracije "že od vsega začetka niso bile mirne", zato so proti protestnikom uporabili tudi silo.