Policija objavila več podrobnosti o štirikratnem umoru v Dalmaciji

Šibeniška policija je na današnji novinarski konferenci objavila podrobnosti kriminalistične preiskave po sobotnem streljanju na območju Vodic in Šibenika v Dalmaciji, v katerem so bili ubiti štirje ljudje. Napadalec si je po štirikratnem umoru sodil sam. Motiv so za dejanje so bili nerazčiščeni poslovni odnosi med storilcem in umorjenimi.