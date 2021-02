Na Hrvaškem najmanj novih okužb v drugem valu

Danes objavljeno število na novo okuženih z novim koronavirusom na Hrvaškem je nekoliko nižje, kot je bilo prejšnji ponedeljek, ko so ob 2.423 testih potrdili 134 okužb. Ponedeljek pred tem so ob 2.369 testih potrdili 174 okužb, je po poročanju STA povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak.

Poudaril je, da je bilo na Hrvaškem v zadnjem tednu dni 11,7 odstotka manj novih okužb kot v tednu pred tem. Capak je dodal, da znaša 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev 180,8. Stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa je 1.217,1.

Glede na današnje objave županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah v Primorsko-goranski županiji sedem novih okužb, v Istrski županiji pa niso imeli novih okužb. Običajno imajo največje dnevno število novih okužb na območju Zagreba in Splita.

V bolnišnicah se zdravi 1.288 bolnikov

Na Hrvaškem je trenutno 2.551 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1.288 bolnikov s koronavirusno boleznijo, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 98 ljudi. V samoizolaciji je nekaj več kot 14.400 državljanov.

Skupno so na Hrvaškem od 25. februarja lani potrdili 232.520 okužb z novim koronavirusom in zabeležili 5.054 smrtnih žrtev bolezni covid-19. Okrevalo je 224.915 obolelih. Doslej so testirali nekaj več kot 1.193.000 državljanov. Proti bolezni covid-19 so doslej cepili 58.829 ljudi. Po dva odmerka cepiva je dobilo 25.099 državljanov, so še objavili.

Policija pridržala lastnika telovadnice

Zagrebška policija je danes pridržala lastnika ene od telovadnic, ta je prostore odprl kljub prepovedi obratovanja tovrstnih športnih objektov zaradi zajezitve okužb z novim koronavirusom. Na Hrvaškem so od sobote dovoljene dejavnosti v športnih centrih na prostem, medtem ko za športne dvorane, z izjemo bazenov in športnih objektov v balonih, še naprej velja prepoved obratovanja.

Na Hrvaškem so se danes v šolskih klopeh učencem nižjih razredov osnovnih šol pridružili tudi učenci višjih razredov. Izjema je Istrska županija, kjer učenci višjih razredov osnovnih šol nadaljujejo pouk na daljavo do 15. februarja.

Nezadovoljni s podaljšanjem ukrepov za gostinske lokale, ki ostajajo zaprti, so hrvaški gostinci, ti so za sredo napovedali proteste v Zagrebu, še navaja STA.

Največ umrlih po drugi svetovni vojni

Na Hrvaškem je lani umrlo 56.677 ljudi, kar je na letni ravni največ po koncu druge svetovne vojne, kažejo podatki hrvaškega statističnega urada. Ocenjujejo, da je na rekordno črno statistiko najbolj vplivala smrtnost zaradi covida-19.

"Številke umrlih so strašljive. Vsi tisti, ki zanikajo nevarnost covida-19, morajo biti globoko zaskrbljeni. Hrvaška ni imela lani zgolj največje absolutne številko umrlih, temveč je stopnja smrtnosti, ki znaša 14 promilov, tudi največja stopnja smrtnosti v državi po koncu druge svetovne vojne", je za Jutarnji list povedal hrvaški demograf Ivan Čipin.