Štirikratni umor v Dalmaciji: v ozadju spora insolvenčni postopek

Po sobotnem streljanju na območju Vodic in Šibenika v Dalmaciji, v katerem so bili ubiti štirje ljudje, je hrvaška policija danes sporočila, da nadaljuje s preiskavo primera in da bo več informacij objavila v ponedeljek. Med žrtvami storilca, ki si je na koncu sodil sam, naj bi bila tudi lastnik trgovske verige in stečajna upraviteljica.