Tragedija v Dalmaciji: ubiti štirje ljudje, napadalca še iščejo

Na območju Vodic in Šibenika v Dalmaciji sta se danes zgodila dva incidenta, v katerih so bili ubiti štirje ljudje, je sporočila šibeniško-kninska policijska uprava. Policija še ni ugotovila, ali sta dogodka povezana, neuradno pa hrvaški mediji poročajo, da je četverico ubil isti napadalec. Preiskava dogodka še poteka, med žrtvami sta neuradno tudi direktor trgovske verige in stečajna upraviteljica.

Šibeniško-kninska policijska uprava je sporočila, da je okoli 13. ure prejela obvestilo, da je bil v Vodicah v vozilu ob cesti najden mrtev moški, poročajo hrvaški mediji. Približno pol ure kasneje jih je nujna medicinska pomoč obvestila o še treh mrtvih ljudeh, ki so jih našli v enem od objektov v Šibeniku.

Prve informacije kažejo, da so dva moška in ženska umrli nasilne smrti, je navedla policija. Dodali so, da na obeh krajih izvajajo ogled. Ali sta dogodka povezana, še niso mogli potrditi. Na teren so poslali dodatne policijske sile, ki iščejo morebitnega storilca, poroča STA.

Za umorom štirih ljudi naj bi stal isti napadalec

Portal Šibenski ob tem poroča, je bila trojica po neuradnih informacijah ubita v pekarni Matkol v lastništvu Branka Koloperja. Dodaja, da naj bi bil ta dogodek povezan z ubojem podjetnika v Vodicah. Šlo naj bi za istega napadalca. Po neuradnih informacijah portala Slobodna Dalmacija je storilec Koloper. Čeprav naj bi po prvih informacijah skočil s šibeniškega mostu in se ubil, naj bi bil po zadnjih informacijah v hiši, ki so jo obkolili policisti.