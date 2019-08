Pokvaril se jim je sistem za ustvarjanje valov. Poglejte, kaj se je zgodilo s kopalci. #video

Poletni dan v enem izmed kopališč na Kitajskem se je spremenil v pravo nočno moro. V bazenu z umetno ustvarjenimi valovi, kjer so se zabavali tudi številni otroci, se je namesto sproščujočih valov nenadoma pojavil tri metre visok val. Smeh in veselje kopalcev so v trenutku zamenjali kriki, panika in kri. Val je bil tako močan, da je nekaj kopalcev izvrgel iz bazena. Ti so z zlomljenimi kostmi končali v bolnišnici, še najmanj 44 obiskovalcev se je lažje poškodovalo.

Uprava vodnega parka je pojasnila, da se jim je pokvaril sistem za ustvarjanje umetnih valov. Šele po enodnevnem popravilu so ga znova usposobili za obiskovalce, so poročali tuji mediji.